يأتى هذا فى إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخصوصا غير القادرين منهم، من خلال توفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، لافتا إلى مناظرة 117 مريضا بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ"فيديو كونفرانس"» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة.
وأشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى توقيع الكشف الطبى على 36 ألفا و674 مواطنا من طالبى "كارت الخدمات المتكاملة"، وذلك من خلال 431 لجنة للكشف الطبى على مستوى الجمهورية، حيث تم فتح باب التسجيل على الموقع الالكترونى لتلقى الخدمة http:""pod.mohp.gov.eg"Register.aspx يوم 14 يناير الماضى.
ولفت زيدان إلى أن إجراءات إصدار قرار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: إصدار 315 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ1.3 مليار جنيه خلال شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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