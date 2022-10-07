حكام الشارقة والفجيرة وعجمان يهنئون الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأضافت الوكالة أن عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقى، وولى عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقى، بعثا أيضا برقيتى تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

كما بعث عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمى وولى عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمى ونائب حاكم عجمان الشيخ ناصر بن راشد النعيمى برقيات تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى أكتوبر.