سفير مصر ببغداد يسلم رئيس العراق تهنئة السيسى بمناسبة المولد النبوى

جدة - نرمين السيد - سلم سفير جمهورية مصر العربية ببغداد السفير وليد إسماعيل، برهم صالح رئيس جمهورية العراق، خطاب التهنئة الموجه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف.





وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك - أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين ودفعها لآفاق أرحب فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات وطموحات الشعبين. وبحث الجانبان كذلك مشاركة العراق فى الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، واستعرض السفير الجهود التى تبذلها مصر فى ظل رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر فى إطار التحضير وعقد المؤتمر بنجاح.

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