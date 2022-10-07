محافظ الجيزة يكلف رئيس حى شمال بمنع تعدى المحال والمطاعم على الطريق العام

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات وذلك؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.





تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته بشوارع طلعت حرب وسعد زغلول ومحمد حجازى بإمبابة بحى شمال الجيزة وترعة السواحل بحى الوراق، وقد وجه المحافظ خلال جولته رئيس حى شمال الجيزة بإزالة تعديات لمقاهى وكافيهات ومحال على الطريق العام وخط التنظيم بشارع طلعت حرب مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشدداً على ضرورة أن تكون الجهود دورية لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط بمسار الطريق.

وكلف المحافظ بشن حملات مكبرة بشوارع الجمعية والوحدة والعامل الأول وسعد زغلول وعزيز عزت وقطاع المنيرة الشرقية لرفع وإزالة الأوتاد والحواحز الحديدية الخاصة بحجز أماكن انتظار السيارات والمتعدية على الطريق العامة مع رفع الإشغالات والأكشاك المخالفة وبروز المحال والمنشآت التجارية بالاضافه الى متابعه التزام المحال والمنشآت التجارية بمواعيد الغلق المحددة.

شملت تكليفات محافظ الجيزة متابعة أداء شركات النظافة والتأكد من تأدية المهام على أكمل وجه مع الدفع بورديات نظافة إضافية بالبؤر الساخنة وعدم السماح بتراكم المخلفات ووجود إشغالات الباعة الجائلين بمحيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

كما شدد محافظ الجيزة على رئيس حى الوراق بمنع الانتظار المخالف للمركبات بالجزر الوسطى وأعلى أرصفة المشاة وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، موجها بكلبشة السيارات المتعدية على الجزيرة الوسطى بشارع ترعة السواحل بالوراق والتى تشهد تواجد لمجمع مدارس وكثافات عالية الأمر الذى يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وسير الطلاب مع استمرار الحملات الدورية لضمان عدم تكرار الوقوف الخاطئ للمركبات وتحرير المحاضر للمخالفين.

وفى نفس الإطار وتنفيذا لتكليفات محافظ الجيزة تم رفع 150 إطار سيارات وحاجز حديدى يستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالطريق العام بالمنيرة الشرقية مع التشديد على المخالفين بعدم تكرار المخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.