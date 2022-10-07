نائب رئيس إندونيسيا: ندعم مصر فى تحقيق أولويات قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء عددًا من الموضوعات، أهمها تطوير وتنويع التعاون الاقتصادى بين مصر وإندونيسيا والعمل على زيادة التبادل التجارى وتطوير الأطر التعاهدية بين البلدين بما يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بينهما، وقد تم مناقشة بعض المقترحات فى هذا الإطار لزيادة الاستثمارات المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة ويرقى إلى الإمكانيات الاقتصادية الموجودة لدى كل منهما.
كما تناول اللقاء استضافة مصر لقمة مؤتمر المناخ، حيثُ أعرب نائب رئيس جمهورية إندونيسيا عن دعمه الكامل للجهود المصرية المبذولة لتحقيق أولويات القمة، بحيثُ تخرج بنتائج ملموسة لوضع كافة التزامات الدول تجاه قضايا البيئة وتغير المناخ موضع التنفيذ الفعلى، مشيراً إلى تقديره للدور الذى تقوم به مصر حالياً فى هذا الصدد.
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