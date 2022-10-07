سفير مصر ببغداد يسلم رئيس العراق خطاب تهنئة موجها من الرئيس السيسى بمناسبة المولد النبوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - قام سفير جمهورية مصر العربية ببغداد السفير وليد إسماعيل بتسليم د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق، خطاب التهنئة الموجه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين ودفعها لآفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات وطموحات الشعبين.

وبحث الجانبان كذلك مشاركة العراق في الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، حيث استعرض السفير الجهود التي تبذلها مصر في ظل رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر في إطار التحضير وعقد المؤتمر بنجاح.