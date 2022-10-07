نيفين جامع: معرض تراثنا راعى إبداعات ما يزيد على 100 عارض من ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، مشاركة 104 عارضين من ذوى الهمم فى معرض تراثنا 2022 الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من خلال عرض منتجات 15 جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوى الهمم ومرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بهم.





جاء ذلك فى إطار مساهمة جهاز تنمية المشروعات فى الاستراتيجية الوطنية التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم لذوى الهمم، باعتبارهم شركاء أساسيون فى نسيج الوطن وفاعلون فى مجالات التنمية المختلفة، خاصة المبدعون منهم وأصحاب الفنون التراثية التى تعكس الهوية المصرية.

وأشارت "جامع" إلى أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على دعم ذوى الهمم المشاركين فى معرض تراثنا الذى ينظمه الجهاز سنويا سواء بشكل فردى أو من خلال الجمعيات الأهلية التى تدعم تدريبهم وتشجيعهم على الإنتاج والتطوير والابتكار، وذلك بتسهيل مشاركتهم فى أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين، باعتباره نافذة تسويقية كبيرة لمنتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية، مما يساعدهم على تحقيق مبيعات جيدة خلال مشاركتهم فى المعرض، بجانب إتاحة الفرص التصديرية لهم، بما ينعكس على نمو مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز يقدم كافة سبل الدعم المالى وغير المالى لأبناء مصر من ذوى الهمم لمساعدتهم فى إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر فى مختلف المجالات التى تناسبهم وتحقق لهم طموحاتهم فى العمل والإنتاج، بالإضافة إلى تعاون الجهاز مع العشرات من الجمعيات الأهلية المتخصصة فى دعم ورفع قدرات ذوى الهمم لدمجهم فى المجتمع واتاحة فرص عمل مربحة ومستمرة.

جدير بالذكر، أن الدورة الرابعة لمعرض تراثنا ستبدأ من 9 أكتوبر وتستمر حتى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس يوميا من 11 صباحا إلى 10 مساء ما عدا الأحد 9 أكتوبر يفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة 4 عصرا.