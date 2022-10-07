التحالف المصرى يحتفل بانتهاء إنشاء جسم السد الرئيسى بتنزانيا فى 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - احتفل أمس، التحالف المصرى المكون من شركتى «المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه)» و«السويدى إليكتريك» بالانتهاء من صب آخر مكعب من الخرسانة المدموكة RCC فى جسم السد الرئيسى بتنزانيا، وبالتالى اكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسى التى استمرت على مدار 687 يوما منذ تحويل مجرى النهر فى 18 نوفمبر 2020، بحضور كبار مسؤولى «الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانيسكو TANESCO)» المالكة للمشروع.





أعلن ذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى إطار متابعته للمشروع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الإسكان فى التقرير، إلى اكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسى، شرع التحالف المصرى فى التجهيز لبدء احتجاز مياه نهر روفيچى خلف السد، التى من المقرر لها أن تستمر مدة حوالى شهرين (بحسب توقعات الفيضان للعام الجارى).

ونوه التقرير بأن التحضيرات تتضمن إنهاء تركيبات واختبارات بوابات تصريف المياه العملاقة على ثلاثة مستويات فى جسم السد، والتى ستتحكم فى توفير الحد الأدنى من التصرفات المائية للحفاظ على البيئة النهرية أسفل السد، كما ستتحكم فى تصريف المياه الزائدة فى حالات الفيضانات والحالات الطارئة أثناء التشغيل، ثم يلى ذلك بدء إجراءات هندسية شديدة الدقة لإغلاق نفق تحويل مجرى النهر إيذانا بالبدء فى ملء البحيرة التى ستتكون خلف السد على مساحة حوالى 158 ألف كيلو متر مربع بسعة تشغيلية 32.7 مليار متر مكعب وبسعة قصوى تصل إلى 34 مليار متر مكعب.

ولفت الوزير إلى أنه بوصول السد الرئيسى إلى ارتفاع 190 مترا، فوق سطح البحر على قاعدة مساحتها حوالى 20 ألف متر مربع وبطول يصل إلى 1033 مترا عند القمة، يكون التحالف المصرى قد انتهى بنجاح من صب 1.450 مليون متر مكعب من الخرسانة المدموكة RCC بمعدلات يومية وصلت إلى 8 آلاف متر مكعب، علاوة على نحو 320 ألف متر مكعب من الخرسانة CVC، وهى الأعمال التى شارك فيها 2500 مهندس وعامل تقريبا أنجزوا 22 مليون ساعة عمل فى السد الرئيسى.

وأردف الجزار أن المشروع يتقدم بنجاح رغم العديد من المعوقات الطبيعية، مستهدفا اكتمال تركيب واختبار وحدات التوليد الكهرومائية التسعة تباعا اعتبارا من العام المقبل، محققا حلما تنزانيا بدأ ستينيات القرن الماضى، وإيذانا بتحقيق أهداف المشروع فى الوصول لتنمية مستدامة على المستوى القومى فى «جمهورية تنزانيا المتحدة» وسيضاعف القدرات الكهربائية على الشبكة التنزانية، كما سيتيح التحكم فى الفيضانات التى تسببت فى وفاة وفقد الآلاف أغلبهم من الأطفال فى تنزانيا فى السنوات المنصرمة، كما سيحد من تكون المستنقعات الموسمية التى تعد السبب الرئيسى لانتشار أمراض خطيرة، علاوة على استدامة التصرفات المائية اللازمة للزراعة وأنشطة الصيد النهرى.

وكان التحالف المصرى المكون من شركتى «المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه)» و«السويدى إليكتريك» SWDY.CA) المدرجة بالبورصة المصرية (EGX – قد تقدم لمناقصة عالمية طرحتها حكومة «جمهورية تنزانيا المتحدة» لصالح «الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانيسكو TANESCO)»، لتصميم وتنفيذ مشروع «محطة توليد وسد يوليوس نيريرى الكهرومائية (JNHPP)» بقدرة إجمالية 2.115 ميجاوات بمنخفض شتيجلر Stiegler's Gorge على نهر روفيچى Rufiji فى غابة سيلوس Selous Game Reserve بمقاطعة موروجورو Morogoro بـ «جمهورية تنزانيا الإتحادية»، وتم اختيار عرض التحالف المصرى كأفضل العروض الفنية والمالية وتوقيع عقد المشروع بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكى بتاريخ 12 ديسمبر 2018 فى احتفال خاص أقيم بمدينة دار السلام، بحضور الرئيس التنزانى الراحل ونائبته (الرئيسة التنزانية الحالية) ورئيس الوزراء المصرى، الدكتور مصطفى مدبولى.

وفى تعليقه على هذا التقرير، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته الدائمة بمتابعة هذا المشروع "الحلم" للأشقاء فى تنزانيا، وضرورة أن يقوم التحالف المصرى بالتنفيذ على أعلى مستوى من الجودة، ومن ثم تأتى هذه الخطوة المهمة فى إطار استكمال المشروع، موجها التحية والتقدير للتحالف المصرى، على الجهود المبذولة، ومهنئا الشعب التنزانى على ما تحقق، ومتمنيا سرعة استكمال المشروع وتشغيله.