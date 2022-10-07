القوى العاملة فى أسبوع.. عودة مكتسبات إلى عمالة غادرت الأردن والعراق

جدة - نرمين السيد - وأكد أن جميع أنشطة الوزارة شهدت تنوعا فى تقديم خدمات للمواطنين فى الداخل والخارج والحفاظ على مكتسباتهم وحقوقهم المشروعة، وكذلك اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين من أجل النقاش والتشاور فى كل القضايا المشتركة، وأيضا قرارات بشأن مناسبات وطنية ودينية، كما استمرت مديريات القوى العاملة فى المحافظات نشاطها فى اتجاه دورات التدريب والتوعية، والسلامة والصحة المهنية،وإطلاق مبادرة "المناخ مسؤوليتى"

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دور الإعلام فى التوعية

هذا الاسبوع بدأت برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة للجمعية العمومية لمجلة العمل التى تصدرها الوزارة شهريا منذ عام 1963، وبترخيص من المجلس الأعلى للصحافة،حيث جاء هذا الاجتماع الذى انعقد بالديوان العام للوزارة، تنفيذا لتوجيهات "الوزير" لتنظيم العمل بالمجلة إداريا،وتحريريا، من أجل دور اعلامى اكبر واوسع فى نشر الوعى بقضايا العمل وثقافته يعتمد على المهنية والسرعة والمصداقية مع الرأى العام،ونشر أنشطة كافة أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال.

لائحة استرشادية للعاملين فى "قطاع الأعمال"

وكان من أبرز لقاءات الوزير أيضا داخل مقر "الوزارة" رئاسته لاجتماع اللجنة المشتركة من ممثلى وزارتى القوى العاملة وقطاع الأعمال العام والعمال لمناقشة بنود اللائحة الاسترشادية للموارد البشرية للعاملين بقطاع الأعمال العام،والتأكيد خلال هذا الاجتماع الحرص على صدور لائحة فى القريب تحقق التوازن فى علاقات العمل،وتحمى مكتسبات وحقوق العمال، وأن تكون المكتسبات الحالية هى الحد الأدنى لحقوقهم فى التعديلات الجديدة،ومراعاة ظروف كل قطاع على حده،وكذلك تطابق اللائحة الجديدة مع التشريعات ذات الشأن، وأنها ستراعى كافة ملاحظات الجهات المعنية والمتخصصة وستضعها موضع تقدير واحترام ودراسة.



حضر اللقاء مستشار وزارة قطاع الاعمال العام للموارد البشرية عمرو حزين، وكيمائى عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو الشركة القابضة الكيماوية، والمهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، عضو الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، وياسر الشربينى مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة، ومصطفى غانم المستشار القانونى للنقابة العامة للكيماويات.

ويشار هنا إلى أن لقاءات ومناقشات قد حدثت خلال الأيام الماضية بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة،ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت،والتأكيد على حرص "الوزارتين" على صون حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأهمية تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية،وسبل تطوير النواحى الإدارية والتنظيمية لتحسين نظم وبيئة العمل فى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكيفية النهوض بأداء الشركات بما يحقق استراتيجية تعظيم عوائد الشركات وتحسين إدارة استثمارات الدولة بها..

التعاون مع "العمل الدولية"

اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين فى الخارج لم تتوقف أيضا بمقر ديوان وزارة القوى العاملة فقد التقى الوزير حسن شحاتة مع اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة فى إطار الاستعدادات الجارية للقاءات مماثلة مع ممثلين عن المنظمة الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة للبحث والتنسيق فى القضايا المشتركة، لا سيما بحث أوجه التعاون بين "الوزارة" و"المنظمة" فى المشروعات القائمة لتعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر.



وأكد الوزير شحاتة أن "الوزارة" حريصة على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة،فى القضايا والملفات ذات الأهداف المشتركة، والتى من شأنها دعم سوق وعلاقات العمل، وتحقيق التوزان بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالى تحقيق التنمية المنشودة، موضحا أن مصر تحترم كل الإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مع "المنظمة"، كما أن تشريعاتها العمالية تترجم تلك الإتفاقيات والمبادئ على أرض الواقع خاصة ملف "الحريات النقابية"، مؤكدا" من حق أى عامل فى مصر الانضام أو عدم الإنضمام إلى نقابة"، مشيرا إلى أن "الوزارة" لا تتدخل فى الشأن النقابى كونها حريصة على استقلاليته، وأنها "كجهة إدارية" بابها مفتوح للجميع وتتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، فى "إطار القانون".

من الأردن.. تحويل القائمة الـ 97 من مستحقات الضمان الاجتماعى

وحرصت وزارة القوى العاملة أيضا على أن تواصل دورها تجاه عمالها فى الخارج فى الحصول على مستحقاتهم تنسيقا مع الجهات المعنية فى الداخل والخارج، ففى هذا الأسبوع أعلنت الوزارة أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 97 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 77 عامل مصرى لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

وقالت الوزارة إن المستحقات بلغت 141 ألفا و861 دولارا أمريكيا، بما يعـادل 2 مليون و770 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وجاء فى بيان أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالى طلعت السيد رئيس المكتب العمالى بالأردن، أعلن فيه وبالاسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق ".

عقود العمل والتأشيرات والشكاوى بالرياض

ونشرت "الوزارة "تقريرا رصد عدد عقود العمل والتأشيرات والشكاوى بالرياض،بعد أن تلقت تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لسفارة مصر بالرياض - بالمملكة العربية السعودية-بشأن الإحصائية السنوية لإنجازات مكتب التمثيل العمالى بالرياض منذ بداية عام 2022 حتى الآن.

وأوضح التقرير أنه بلغ إجمالى المستحقات المالية المحصلة نتيجة حل الشكاوى حوالى خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون الف وستة وستون ريال"، بما يعادل أربعة وثلاثون مليون وستة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وسبعون جنيه مصرى، كما بلغ عدد فرص العمل التى تم توفيرها داخل المملكة 4300 فرصة عمل، وبلغ عدد عقود العمل والتأشيرات التى تم اعتمادها 11740 عقدا، كما وصل عدد الشكاوى المقدمة للمكتب 5575 شكوى وتم حل 4536 شكوى منها وديا وإحالة 1039شكوى للقضاء.

وجاء فى بيان بهذا الشأن أن تفعيل دور مكتب التمثيل العمالى يأتى تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية ومتابعة مستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم العمالية وتقديم الاستشارات فى ضوء نظام العمل السعودى

والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة.

المعاشات التقاعدية العراقية

كما أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها عن تصديق وزارة الخارجية العراقية على شهادات الحياة الخاصة بالمواطنين المصريين مستحقى المعاشات التقاعدية العراقية، موضحة أن "التصديق" يشمل 201 "شهادة حياة"، وذلك طبقا للوائح المعمول بها بدولة العراق.

وقالت "الوزارة" أن هذا الإجراء الجديد هدفه إستكمال تحويل المعاشات التقاعدية قريبا عن طريق بنك الرافدين العراقى "فرع القاهرة"، وأن ذلك يأتى فى إطار توجيه وزير القوى العاملة حسن شحاتة إلى الادارة العامة للتمثيل الخارجى بالمتابعة مع رئيس مكتب التمثيل العمالى بدولة العراق، لتسهيل حصول المواطنين المصريين على حقوقهم،ومتسحقاتهم طبقا للقانون.

وكان "الوزير" قد وجه منذ أيام، بتسهيل إجراءات توثيق شهادات الحياة الخاصة بالمتقاعدين حتى يتم استكمال صرف حقوقهم، منوها بأن الوزارة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها،وذلك خلال لقائه مؤخرا مع بعض المستحقين الذين وعدهم بمتابعة ملفهم، وكذلك لقائه مع مدير بنك الرافدين بالقاهرة وميض علاء رسول، ومحمد لطفى المراغى نائب مدير البنك، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمستحقين ممن سبق لهم العمل بالقطاعين الحكومى والخاص بدولة العراق.

ذكرى أكتوبر والمولد النبوى الشريف

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن يوم الخميس، الموافق 6 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

كما جاء فى قرار أصدره الوزير أيضا بأن يكون يوم السبت، الموافق 8 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى شركات القطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وقال الوزير إن ذلك يأتى فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن بتحديد إجازة ذكرى انتصار حرب اكتوبر والمولد النبوى الشريف فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.

وهنأ الوزير شحاتة، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشعب مصر العظيم ورجال القوات المسلحة، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبات، متمنيا أن يعيدها المولى عز وجل على الجميع بالخير والبركات، وأن تنعم مصر بمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.