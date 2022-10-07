حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبى على 1492 حالة بكفر سعد فى دمياط

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد، إن المديرية نظمت على مدار يومين قافلة طبية إلى قرية أم الرزق بكفر سعد أسفرت عن توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان على 1492 حالة ضمن "حياة كريمة".





وأوضح وكيل الوزارة فى بيان اليوم الجمعة، أن القافلة ضمت جميع التخصصات الطبية المختلفة، فضلا عن تحويل 23 حالة منهم لاستكمال علاجهم بالمستشفيات وإصدار 13 قرارا للعلاج على نفقة الدولة لمرضى منهم، بالإضافة إلى عمل التحاليل والفحوصات اللازمة لعدد 375 مواطنا وتم صرف الأدوية التى يتطلبها العلاج للمواطنين بالمجان. وأشار عبد الجواد إلى أن القافلة قامت بتقديم خدمات التثقيف الصحى للمواطنين عن الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها وذلك لنشر الوعى الصحى للمواطنين بالقرية وتقليل نسبة الإصابة بالأمراض.

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