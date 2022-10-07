نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر والمولد النبوى

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، جورجيا ميلونى على فوز حزبها فى الانتخابات العامة بإيطاليا.

وجاء فى نص التهنئة: "أتقدم بخالص التهنئة إلى السيدة جورجيا ميلونى على فوز حزبها فى الانتخابات العامة فى جمهورية إيطاليا الصديقة، متمنياً لها التوفيق والنجاح فى قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق".



وتابع: "كما أتطلع للعمل معها فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر فى جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء".

الرئيس السيسى يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عدلى عبد الفتاح زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حسين عبد التواب رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكرى، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل أمين عام مجلس الهيئات القضائية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع جاء فى إطار الاحتفال بيوم القضاء المصرى العريق الذى أقرته الدولة تقديرا للدور الذى تقوم به الجهات والهيئات القضائية فى ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع أن حقوق المصريين أمانة فى أعناق القضاء الذى عليه مسؤولية فى تحقيق العدالة والسلام الاجتماعى والأمن والاستقرار الذى يعد ركيزة أساسية فى تقدم الأمم.



كما أشار الرئيس إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه كمنهج ثابت، وتسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاما قضائيا متطورا، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص الرئيس على الالتقاء بهم فى إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذى تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية، مؤكدين من جانبهم مواصلة العمل فى سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون، لما يمثله ذلك من أهمية فى بناء وتطور المجتمع وتحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، علاوة على إعلاء مصلحة الوطن على أى اعتبارات أخرى، وذلك فى إطار الجمهورية الجديدة التى تدشن لقيم الحق والعدل وترسخ لسيادة القانون.

واستعرض رؤساء الجهات والهيئات القضائية الإجراءات التى تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة، وكذلك ما تم من إجراءات للتطوير التقنى فى كل الجهات والهيئات القضائية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكنة كل المنظومة القضائية.

من ناحية أخرى، شدد الرئيس على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتنمية الوعى والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاضى عصرى على قدر كبير من المعرفة والوعى.

وأوضح المستشار عمر مروان وزير العدل أن القضاء فى عهد الرئيس شهد اهتماما وتقديرا وتطويرا غير مسبوق، وأن هناك آمال تحققت للمنظومة القضائية من أهمها تعيين المرأة، وتكريم المتميزين من رجال القضاء، مشيرا إلى أن هناك آمال وطموحات مستهدفة منها استمرار ميكنة كل المحاكم على مستوى الجمهورية، والربط الشبكى الإلكترونى للجهات والهيئات القضائية ببعضها، وكذلك تبادل المعلومات وحوكمة العمل بينها، ومن ضمن الطموحات أيضا الانتقال إلى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل وفدا اقتصاديا كويتيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، وفدا اقتصاديا كويتيا من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة السيد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن والرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت، معربا سيادته عن ترحيبه باللقاء الذى يجسد روح التعاون الأخوى بين مصر ودولة الكويت، ومؤكدا سيادته تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها فى مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة فى كافة القطاعات التنموية، وذلك فى ضوء ما تتمتع به مصر على إمتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الاطار التشريعى المتطور لعملية الاستثمار، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسى الداعم من أعلى مستوى، وهى كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبى فى مصر.



ونقل رجال الأعمال الكويتيون إلى الرئيس تحيات شقيقيه سمو الأمير نواف الصباح، وسمو ولى العهد مشعل الصباح، معربين عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، والذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، ومؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لاسيما فى قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقارى والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.

كما أشاد الحضور من الجانب الكويتى بما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من نقلة نوعية لافتة فى جميع القطاعات التنموية فى البلاد على نحو غير مسبوق وفى فترة زمنية قياسية، وكذلك لما يلمسونه من المتابعة الشخصية الحثيثة والمنتظمة للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر وكافة الإجراءات ذات الصلة.



وشهد اللقاء التباحث بشأن آفاق تكثيف التعاون الاقتصادى بين مصر والكويت لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات، والتشديد فى هذا الصدد على أهمية كل من مجلس التعاون المشترك، ومنتدى الاستثمار والأعمال المصرى الكويتى، بهدف تعزيز التواصل بين ممثلى القطاع الخاص فى البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين، فضلا عن تكثيف مجتمع الأعمال الكويتى لزياراته التفقدية للمشروعات القومية الكبرى فى مصر للتعرف على أرض الواقع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

الرئيس السيسى يوجه ببلورة مبادرات لتحفيز وجذب الاستثمارات الخارجية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفى بالدولة.

واستعرض حسن عبد الله محافظ البنك المركزى أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادى العالمى وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخرا، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة فى ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة فى السياسات النقدية العالمية للموائمة مع تداعيات تلك الأزمة، موضحا تطور مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى وأداء القطاع المصرفى للدولة، وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وذلك فى إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزى على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن والوضع النقدى المتزن الذى تنتهجه الدولة.



ووجه الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار فى خطط وجهود البنك المركزى والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد فى مقابل متطلبات التنمية.

الرئيس يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين الماضى، أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر.

وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأنه فى إطار احتفالات مصـر والقـوات المسلحة بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيـدة قام صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى عريق وفاءا لشهداء مصر الأبرار.



ثم وضع الرئيس إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، كما صافح عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.



ثم توجه الرئيس إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة ووضع أكليلا من الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.