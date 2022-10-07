احتفالات انتصارات أكتوبر وتأكيد السيسى صلابة المصريين.. صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - كما تابعت الصحف توالى التهانى للرئيس السيسى، بذكرى انتصارات أكتوبر، من الملوك والرؤساء العرب، حيث تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسى، قيس سعيد، وبرقيات تهنئة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، والرئيس الفلسطينى، محمود عباس.

ورصدت الصحف - كذلك - مظاهر احتفالات المصريين، بذكرى نصر أكتوبر فى الشوارع والميادين الرئيسية، حيث انطلقت الجموع فى مسيرات، رافعين أعلام مصر على أنغام الأغانى الوطنية، بينما شاركت إدارة الموسيقات العسكرية أبناء الشعب من خلال تقديم عروض موسيقية فى الميادين الرئيسية.

وأفردت صحف القاهرة، صفحاتها لنشر تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الذى رصد الجهود الحكومية لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الثمانى الأخيرة، باعتبارها "قضية أمن قومى لا مجال للتهاون فيها"، مؤكدا وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة.

وفى التفاصيل، تناقلت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(المصرى اليوم) و(الشروق) تأكيد الرئيس السيسى أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر، حيث استردت فيها القوات المسلحة شرف الوطن وكبرياءه، ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه.

ونقلت الصحف تدوينة الرئيس السيسى أمس عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد حيث قال الرئيس "فى الذكرى التاسعة والأربعين للنصر العظيم، الذى نحتفل به اليوم، أتوجه بالتحية للشعب المصرى ولقواتنا المسلحة الباسلة، لشجاعتهم وبطولاتهم، ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن".

ونشرت الصحف أن الرئيس اختتم بالقول "أتوجه أيضا - فى ذكرى هذا النصر المجيد - بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل أنور السادات، الذى خاض الحرب واثقا بالله، وبعزيمة بنى وطنه، ليحقق نصرًا عظيمًا، سيظل برهانًا على إرادة وصلابة المصريين، وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته".

فى حين نقلت صحيفة (الأخبار) التدوينة التى كتبتها السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية - على صفحتها الرسمية بموع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) - مؤكدة أن القوات المسلحة المصرية حققت معجزة عسكرية بكل المقاييس فى حرب أكتوبر المجيدة.

ونشرت الصحيفة قول السيدة قرينة رئيس الجمهورية، الذى جاء فيه "نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذى حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المـقـايـيـس، أثبتت فيها بسالة الجندى المصرى وشجاعته فى تحقيق النصر والتغلب على أى عقبات أو تحديات. سلامًا إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن؛ دفاعا عنه وعن استقلاله وصون كرامته".

كما تناقلت الصحف توالى التهانى للرئيس السيسى، قادة وزعماء الدول العربية، حيث أبرزت صحيفة (الجمهورية) برقيتى التهنئة التى بعث بهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى يوم العبور.

وذكرت الصحيفة أن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسى، وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، واستمرار التقدم والازدهار.

فيما أوردت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسى تلقى أمس اتصالاً تليفونياً من الرئيس التونسى قيس سعيد، قدم خلاله التهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن ملحمة العبور تمثل صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة، وهى الذكرى التى ستظل راسخة فى عقول وقلوب شعوب الأمة العربية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى، عبر عن خالص امتنانه وتقديره لتلك اللفتة الكريمة من الرئيس قيس سعيد، متمنياً لتونس الشقيقة حكومةً وشعباً كل تقدم وسلام وازدهار.

ونقلت الصحيفة برقية التهنئة التى بعث بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الرئيس السيسى، مشيرة إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى بعث ببرقية مماثلة.

ولفتت الصحيفة إلى برقيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق ببرقية، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والتى أعربت جميعا عن خالص التهنئة، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر، مستذكرة بكل فخر البطولات التى سطرتها القوات المسلحة المصرية بكل استبسال وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضى المصرية.

وفى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر، أوردت صحيفة (الأخبار) أن إدارة الموسيقات العسكرية شاركت أبناء الشعب المصرى العظيم احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية، حيث قامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة والتى لاقت إعجاب المشاهدين للعروض.

ولفتت الصحيفة إلى أن عناصر الموسيقات العسكرية تتميز بالاحترافية فى أسلوب عزف المقطوعات التى يتم تقديمها، فضلاً عن تنفيذهم للتشكيلات الحركية التى تجذب انتباه الحاضرين من مختلف الفئات العمرية.

ورصدت الصحف مظاهر احتفالات المصريين، بذكرى نصر أكتوبر فى الشوارع والميادين الرئيسية، حيث انطلقت الجموع فى مسيرات، رافعين أعلام مصر على أنغام الأغانى الوطنية، بينما شاركت إدارة الموسيقات العسكرية أبناء الشعب من خلال تقديم عروض موسيقية فى الميادين الرئيسية.

وعلى صعيد نشاط الحكومة، تناقلت صحيفة (الأخبار) إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن ملامح المؤتمر الاقتصادى الذى كلف بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى سيعقد من 23 حتى 25 أكتوبر الجارى، بمشاركة 500 مشارك و21 جهة محلية ودولية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء أكد - فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء - أن اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادى سيعرض شكل الاقتصاد المصرى، كما ستتناول الجلسة الثانية فى اليوم الأول السياسات المطلوبة لمواجهة الأزمات المختلفة وهى جلسات يديرها الوزراء المختصون ويشارك فيها المتحدثون ويتبعها جلسة عن السياسات المالية وحجم الدين المصرى وعلاقته بالاقتصاد والجلسة الأخيرة تناقش التضخم وارتفاع الأسعار.

ولفتت الصحيفة إلى أن مدبولى شدد على أن الدولة تهدف إلى أن يتجاوز القطاع الخاص 60% من حجم الاستثمارات فى الدولة؛ وهو ما تتحرك الدوله من أجل تحقيقه فى الوقت الحالى، مضيفا أن توصيات المؤتمر اذا كانت تستدعى تشريعات أو قرارات سيتم العمل عليها والحكومة تستخدم كل أدواتها من أجل تحقيق هذه التوصيات، موضحا أن مصر مرت بالعديد من الأزمات وأن ما قمنا به من إصلاحات مكننا من عبور هذه الأزمات.

وعلى صعيد حكومى آخر، أوردت صحيفة (الشروق) تقرير أصدره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أمس، الذى رصد الجهود الحكومية لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الثمانى الأخيرة، باعتبارها "قضية أمن قومى لا مجال للتهاون فيها"، مؤكدا وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، تم وجار تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات العامة التى تم وجار ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك فى الفترة من عام 2013 - 2014 حتى عام 2022 - 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير ذكر أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فيما تتمتع سيناء ومدن القناة بـ 339 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى 143 فرصة صناعية، لافتا إلى أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره الرئيس فى أغسطس 2015، مشيرا إلى وصول إجمالى تكلفة البنية التحتية والاستثمارية بالمنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، حيث تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ويعمل بها 250 منشأة صناعية وخدمية، وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة.