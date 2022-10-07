انخفاض فى الحرارة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - كما توقعوا أن يسود طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح ليلا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، واضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س، وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة فجاءت كتالى: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24.