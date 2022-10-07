السكة الحديد: رفع كفاءة خط «عدلى منصور - السويس» لاختصار زمن الرحلة

جدة - نرمين السيد - نفذت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطة شاملة لتحديث وتطوير ورفع كفاءة خط سكك حديد عدلى منصور السويس "عين شمس - السويس سابقا" فى إطار الخطة التى تنفذها وزارة النقل للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية بكافة قطاعاتها.





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك اختصاراً لزمن الرحلة وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخط بطول 117 كم، حيث شملت تلك الخطة رفع كفاءة وازدواج المسافة من محطة عدلى منصور حتى الروبيكى بطول 35 كم وعزل مسار السكة فى تلك المسافة من خلال سور مرتفع بما لا يتداخل مع التقاطعات المرورية بالإضافة إلى رفع كفاءة الخط فى المسافة من الروبيكى حتى السويس بطول 82 كم ، وكذلك إعادة تأهيل وتطوير كافة محطات الخط بما يساهم فى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وبعد افتتاح مشروع القطار الكهربائى الخفيف قامت الهيئة بتسيير قطارات أما جديدة أو مجددة (تحيا مصر) على خط عدلى منصور / السويس بدلا من القطارات القديمة التى كان يتم تسييرها على خط (عين شمس / السويس) وذلك لخدمة الركاب القادمين من مدن شرق القاهرة (المستقبل والشروق وبدر والعاصمة والعاشر) إلى محافظة السويس والعكس بشكل مباشر اعتباراً من الاثنين الموافق 26/9/2022 بحيث يقوم قطار (4603) ركاب (عدلى منصور / السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصر من محطة عدلى منصور الساعة 5.00.

على أن يعود بقطار (4604) ركاب (السويس / عدلى منصور) يقوم من محطة السويس الساعة 17.00 وقطار (4605) ركاب (عدلى منصور / السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من محطة عدلى منصور الساعة 15.15، على أن يعود بقطار (4602) ركاب (السويس / عدلى منصور) يقوم من السويس الساعة 06.30.

والجدير بالذكر أن انطلاق هذا الخط من محطة عدلى منصور التى حصدت مؤخراً جائزة أفضل مشروع نقل فى العالم لعام 2022، وذلك طبقاً (ENR) العالمية يساهم فى تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب لكونها محطة مركزية تبادلية عملاقة تضم عدد كبير من وسائل النقل المختلفة (محطة لمترو الخط الثالث - محطة للقطار الكهربائى الخفيف LRT - محطة للسكك الحديدية "عدلى منصور / السويس"، - محطة للسوبرجيت - الأتوبيس الترددى الريع BRT).