طقس الجمعة.. الأرصاد تكشف عن أدق التفاصيل

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لـ حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الادارية 30 21

6 أكتوبر 31 20

بنها 30 21

دمنهور 31 21

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 21

دمياط 29 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 32 22

الزقازيق 30 21

شبين الكوم 30 21

طنطا 29 20

شلاتين 38 25

الاسكندرية 28 22

العلمين الجديدة 28 22

وادى النطرون 30 21

مطروح 27 21

السلوم 28 22

سيوة 28 21

العريش 29 22

رفح 29 22

الطور 31 23

كاترين 29 17

رأس سدر 33 25

نخل 32 20

طابا 32 24

نويبع 35 25

حلايب 32 26

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 31 21

بنى سويف 31 22

المنيا 32 20

أسيوط 32 19

سوهاج 33 20

قنا 39 22

الأقصر 39 23

أسوان 41 25

الوادى الجديد 35 23

أبوسمبل 40 24

أبو رماد 36 26

رأس حدربة 33 25