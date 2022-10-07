جدة - نرمين السيد - وشدد، فى تصريحات له، مساء أمس الخميس، على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.
وقال الجروانى، إنه جرى تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة، حيث يتم من خلالها المرور على جميع المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات؛ للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق 6 ورش و13 محلا تجاريا فى المحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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