إغلاق 6 ورش و13 محلا تجاريا فى المحلة

جدة - نرمين السيد - وشدد، فى تصريحات له، مساء أمس الخميس، على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

وقال الجروانى، إنه جرى تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة، حيث يتم من خلالها المرور على جميع المحال التجارية والورش والمطاعم و المولات؛ للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

ك ف