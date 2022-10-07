حكم الصلاة على النبى بغير الوارد فى السنة الشريفة

جدة - نرمين السيد - الصلاة على النبي

الصلاة على النبى... وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم جائزة بكل صيغة واردة كانت، أو غير واردة أو من المجربات؛ ما دامت لائقة بمقامه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم".

وأضافت الإفتاء: "لا الْتفات إلى ما يثيره البعض من بدعية هذه الصيغ؛ فالأمر الإلهى بالصلاة والسلام على الجناب النبوى يتضمَّن الاعتناءَ بإظهار شرفه، وتعظيم شانه، ورفعة مقامه وعلو مكانه؛ قال تعالى: "لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ".. سورة الفتح: 9".

الصلاة على النبى... وأشارت إلى أنَّ السنة النبوية قد جاءت بالأمر بإحسان الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله: "إِنَّكُمْ تُعْرَضُونَ عَلَى بِأَسْمَائِكُمْ وَسِيمَائِكُمْ؛ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَى"، قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ".