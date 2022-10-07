تقلبات وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس فى 6 أيام

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس فى مصر

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، فيما يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية والغربية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الطقس سيستمر شديد الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعسد نهارا، فى حين يكون لطيفا إلى معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الغربية اليوم الخميس، فيما من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة.

طقس اليوم

وعلى صعيد متصل، يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف.

وفى السياق ذاته، مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.