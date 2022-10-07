البابا تواضروس يشهد تخريج الدفعة السادسة للمعهد المسكونى

جدة - نرمين السيد - وشهد قداسة البابا تواضروس الثانى حفل التخرج، وألقى كلمة أشار خلالها إلى أن موضوع المسكونية موضوع شيق، وينمو فى جميع الكنائس. وتتكون علاقة الكنائس من أربع خطوات هى: المحبة، والدراسة، والحوارات، الصلاة. وإذا صنعنا الأربع خطوات سنصل إلى قلب المسيح وإلى وحدة الكنائس. واختتم قداسته: الأمر الثانى فى المسكونية، هو تعليم الكتاب المقدس حول الآية التى تقول: "اثنان خير من واحد" (جا 4: 9) وأريد أن أذكر الخيط المثلوث الذى لا ينقطع فى المسكونية هو: 1- الفكر المنفتح وهو عطية من الله. 2- القلب المتسع. 3- الروح المتضعة. كما ألقيت عدة كلمات من دكتور زاهى عازار مدير المعهد، والأب الدكتور كميل وليم سمعان أستاذ الكتاب المقدس بكليات اللاهوت الكاثوليكية، والمهندس موسى مهنى السكرتير الإقليمى المشارك للاتحاد العالمى المسيحى للطلبة، والدكتور هانى حن عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

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