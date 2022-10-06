أجواء خريفية ممتعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة وتحذر مدن الساحل

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ليوم الجمعة، 7 أكتوبر 2022، مشيرا إلى أن الفرصة مهيأة غدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى.





وأعلنت الأرصاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

كما أشارت الهيئة إلى أنه يتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا درجة حرارة عظمى 29 درجة مئوية، السواحل الشمالية 27 درجة مئوية، شمال الصعيد 30 درجة مئوية، جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.

وتابعت: "مع استمرار نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط لليوم الثانى على التوالى، مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من(2.5:2) متر".

وأكدت هيئة الأرصاد أن الفرصة مهيأة غدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، مضيفة: "أما الآن فتظهر السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الغربية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة هناك".