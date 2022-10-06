أهالي الصعيد يضبطون ساعتهم على برنامج "مصر تستطيع" لمشاهدة حلقة فخر ابن قنا العالم المصري الدكتور مصطفى صادق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - ضبط الالاف من ابناء الصعيد تحديدا بمحافظة قنا توقيتهم مساء يوم الجمعه على موعد اذاعة برنامج "مصر تستطيع" على قناة dmc للاعلامى أحمد فايق، انتظارا لظهور ابن قنا "العالم الشاب مصطفى صادق عبد السميع" الذى اصبح فخرًا للصعيد.

من سويسرا كان الدكتور مصطفى صادق ضيفا مساء اليوم على برنامج "مصر تستطيع"، وفى الصعيد احتشد الالاف امام شاشات عملاقة للتليفزيون لمتابعة الحلقة، فيما تجمع اهالى قريته "الشرقى بهجورة" بمركز نجع حمادى، وذهبوا الى منزل الدكتور مصطفى معبرين عن فرحتهم وفخرهم بابن القرية الذى رفع اسم قريتهم ومصر عاليا.

واحتفى برنامج مصر تستطيع بالدكتور المصري قنائي الأصل مصطفى عبدالسميع صادق، الباحث بكلية الطب جامعة فري بورج بسويسرا، والباحث بالمركز المرجعي الوطني السويسري للمقاومة البيكترية الناشئة ضد المضادات الحيوية، وقال أحمد فايق، خلال حلقته اليوم من برنامج "مصر تستطيع" إن عبد السميع تخرج في كلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعُين مدرس مساعد بالكلية، واستكمل الدراسات العليا في هيروشيما باليابان، ثم حصل على الدكتوراه من سويسرا في غضون عامين، ورشحت كأفضل رسالة دكتوراه في الجامعة السويسرية لهذا العام 2022، وحصل على جائزة مؤتمر باريس السنوي للأمراض المعدية والصحة العامة لعام 2021، وحصل على جائزة العلماء الشباب من الجامعة الأمريكية للمايكروبيولجي، فضلًا عن نشره عشرات الأبحاث في مجلات علمية أوروبية وأمريكية مرموقة.

من جانبه، أكد عبد السميع خلال استضافته بالبرنامج، تمويل الحكومة السويسرية لمشروع بحثي له يضم مجموعة أخرى من الباحثين يهدف لتقليل الاعتماد على المضادات الحيوية وتطبيق مفهوم علمي جديد يدعى الصحة الواحدة، أبحاثه تدور حول أصول استخدام المضادات الحيوية وأضرارها على الفيروسات والمستخدمين، وخاض العديد من الرحلات العلمية بعديد من دول العالم.

والعالم المصرى الشاب نجح في ابتكار تحليل لإظهار نتيجة مزرعة البكتريا في ربع ساعة بدلا من ايام، وتم اختياره واحدا من افضل العلماء الشباب في العالم في تخصصه، فقد استطاع ابهار الأوساط العلمية العالمية.

وفى تأكيد على التصاقه باهله وبلده يصمم الدكتور مصطفى على كتابة اسم جامعة جنوب الوادي التى تخرج منها على جميع ابحاثه.

وحقق الدكتور مصطفى نجاحات علمية كبيرة، وتطورت

موهبته في مصر واليابان وهولندا، كما أنه تتلمذ على اكبر علماء في العالم، حيث يعمل الان من اجل مواجهة وباء العصر القادم وهو البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية.