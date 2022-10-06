وكيل جهاز المخابرات الأسبق: لحظة العبور تم التخطيط لها من 9 يونيو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 10:28 مساءً - أكد الفريق أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أن الشعب المصري البطل الحقيقى لنصر أكتوبر، مشيرا إلى أن الشعب ضحى لتوفير الأسلحة للجيش المصري.

وقال أسامة المندوه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن لحظة عبور قناة السويس من جنودنا كانت تمثل لحظة إبهار.

وتابع أن لحظة العبور تم التخطيط لها من 9 يونيو 1967، إضافة إلى أن حرب الاستنزاف كسرت الحاجز النفسي بعد هزيمة 1967، ونجحت في توفير كافة المعلومات عن خط بارليف استعدادا لحرب أكتوبر.

وأشار أسامة المندوه إلى انه كان لدينا تاكد بأن لحظة العبور آتية بلا شك، بالرغم من دعم أمريكا لإسرائيل، معلقا “كانوا بيبعتوا 23 طائرة يوميا لإسرائيل”