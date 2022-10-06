تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. حياة كريمة تعقد سلسلة ندوات توعية بالجهود التنموية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتعريفية والتى يتم تنظيمها بكافة محافظات الجمهورية بالجامعات الحكومية والخاصة لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والجهود التنموية المبذولة على الأرض.

كما يأتى ذلك تزامنا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطنى لمؤسسات المجتمع المدنى لإجراء حوارات جماهيرية فى كافة محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات، وضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والذى تأتى مؤسسة حياة كريمة كأحد مؤسسيه، وتستهدف هذه الندوات نشر ثقافة العمل التطوعى لدى شباب الجامعات بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز الجمهورية هذا بجانب منحهم فرصة للتطوع والمشاركة فى المشروع القومى حياة كريمة.

كما سيتم تنفيذ خطوات تنفيذية مصاحبة لهذه الندوات، وذلك بمشاركة شباب الجامعات فى الزيارات الميدانية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة لمحاكاة أرض الواقع، كما سيتم الاستفادة من التخصصات المختلفة من الجامعات فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وعلاوة على ذلك وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب سيتم عقد برنامج تأهيلى للمتطوعين وذلك بموجب البروتوكول الذى تم عقده بين المؤسسة والأكاديمية.

يأتى ذلك فى اطار الدور التوعوى لمؤسسة حياة كريمة وبالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة فى كافة محافظات الجمهورية.

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد عقدت أول ندوة توعوية للشباب الجامعى وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بكلية الاعلام جامعة القاهرة وذلك تحت عنوان "التوعية والتعريف بالجهود التنموية فى المشروع القومى “حياة كريمة"وذلك لكون المؤسسة هى مظلة العمل التطوعى والتنموى فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف "نشر ثقافة العمل المجتمعى والتطوعى" بين شباب الجامعات.

يأتى ذلك ايمانا من مؤسسة حياة كريمة بأهمية دورها المجتمعى فى تعزيز قيم العمل التنموى والتطوعى ونشر ثقافة الخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات عبر المشروع القومى حياة كريمة، أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر والعالم، والذى يهدف لإحداث تغيير جذرى فى حياة المواطنين الأكثر احتياجا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.