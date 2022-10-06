رضا حجازى: غلق المدارس غير الآمنة وعدم ربط الكتب بالمصروفات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إغلاق المدارس غير الآمنة التي تحتاج لصيانة شاملة ولا تصلح لاستمرار العملية التعليمية، وذلك بالتعاون مع المحافظين.

وأكد الوزير على ضرورة عقد الاجتماعات الدورية لمديري المدارس مع المعلمين، وتحديد الأدوار والمسئوليات، وأن يكون المعلمون على علم كامل بأدوارهم ومسئولياتهم وتسجيل ذلك في محضر والتوقيع عليه.

كما تابع موقف توريد الكتب للمديريات التعليمية، مشددًا على عدم ربط تسليم طلاب المدارس الرسمية الكتب بالمصروفات الدراسية، وتسليم الطلاب الكتب المدرسية مباشرة.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، والقيادات التربوية؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد وانضباط العملية التعليمية ومناقشة عدد من النقاط المهمة والتي من شأنها تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية.