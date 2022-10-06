عاهل البحرين يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

جدة - نرمين السيد - وأعرب الملك حمد بن عيسى فى البرقية التى أوردتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسى بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. وأشاد العاهل البحرينى بعمق العلاقات الوطيدة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لهذه العلاقات، المزيد من النماء والتطور.

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