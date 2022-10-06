لجنة الحوار بين الكنيستين القبطية والروسية تعقد اجتماعها الرابع

جدة - نرمين السيد - كان لأعضاء اللجنة لقاء خاص مع قداسة البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، فى كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو، حيث عبر قداسته عن تشجيعه ودعمه للجنة، كما أعرب عن مباركته لإعادة الحوار بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنائس الأرثوذكسية المشرقية.

واستعرضت اللجنة المشاريع المنفذة خلال العامين الماضيين منذ اجتماعها السابق فى القاهرة، كما تمت مناقشة المجالات الجديدة والواعدة ذات الاهتمام المشترك من أجل التنمية فى إطار الحوار، من ضمنها تبادل الوفود الرهبانية، والتعاون الأكاديمى، والمنح الدراسية وتعليم اللغة الروسية، والحوار اللاهوتى، وتسهيل الخدمة الرعوية للروس فى مصر وكذلك الأقباط فى روسيا، كما تناولت اللجنة مجالات أخرى للتعاون مثل تسجيل أفلام عن القديسين وتاريخ كنائسنا، والتعاون فى المشاريع التنموية وخدمة الدياكونية، وإعداد برامج صيفية لتبادل الشباب.

خلال الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة فى موسكو بين جامعة RUDN، والمكتب البابوى للمشروعات والعلاقات، كما تم الاتفاق على انعقاد الاجتماع القادم عام 2024 فى مصر.