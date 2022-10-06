مصر للطيران الناقل الرسمى لمهرجان الأمل السينمائى لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران كناقل رسمى لمهرجان الأمل السينمائى الدولى بالاتحاد الأوروبى لذوى الهمم فى دورته الثانية بالعاصمة الإيطالية روما، فى الفترة من 27 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2022 برئاسة فادى اللوند مؤسس المهرجان.





وقد مثل مصر للطيران فى هذا المهرجان، حاتم محمود مدير مكتب روما ويحيى سليمان مدير محطة روما، وذلك استمرارا لدورها المجتمعى فى دعم الأحداث والمهرجانات الدولية. وشارك فى لجنة التحكيم بالمهرجان من نجوم الفن العربى كل من الفنان يحيى الفخرانى والدكتورة لميس جابر والفنان أحمد بدير والفنانة ليلى علوى والفنانة إلهام شاهين والفنانة اللبنانية كارمن لبس والفنان اللبنانى سعد حمدان والفنان الكويتى محمد المنصور والمخرج هانى لاشين والناقد السينمائى الإيطالى Nicola Falcinella. وخلال فعاليات الافتتاح شارك من ذوى الهمم كل من الطفل مهند عماد الدين "غناء" ودميانة وصفى "فى إلقاء الشعر" وعزة عدلى مذيعة بالراديو والفريق الإيطالى Lardi di Carrozzelle للموسيقى والغناء من ذوى الهمم.

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