الجيزة تنفذ حملات لترميم وإعادة تأهيل الطرق وأرصفة المشاة بالعجوزة (صور)

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جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات عن القيام بإعادة الشئ لأصله بالإضافة إلى رفع جميع المخلفات الناتجة عن أعمال حفر لإصلاح كسر بمواسير مياه وردم بالرمال، وتركيب بلاط وعمل فرمة دقشوم باقى الأسفلت بعدة شوارع "شارع الحسنى، وشارع السودان أسفل كوبرى أحمد عرابى، وشارع إبراهيم خاطر".
كما تم تركيب بلاط إنترلوك وإعادة الشئ لأصله ناتج عن "طوارئ تليفونات"، بشوارع الجهاد، و26 يوليو، وإسراء المعلمين، كما تم أيضا القيام بترميم لهبوط الإنترلوك لعدة شوارع "فوزى عبد الحليم، وسلامة الراضى، والجهاد".
يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإعادة تأهيل للطرق، وبمتابعة اللواء ياسر مدين، رئيس حى العجوزة، باستمرار شن الحملات لتجميل الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية.
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