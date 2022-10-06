محافظ شمال سيناء: مبادرة المشروعات الخضراء تأتى فى إطار توطين أهداف التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد إحدى المبادرات الوطنية المهمة، التى تأتى فى إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخى ودعم المشروعات الخضراء فى مصر.





جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الخميس، اجتماعا مع ممثلى الأجهزة التنفيذية للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظتى شمال وجنوب سيناء.

وأشار المحافظ إلى فوز 6 مشروعات على مستوى شمال سيناء، بواقع مشروع عن كل فئة بالإضافة إلى مشروع سفير عن المحافظة، وفوز 6 مشروعات أخرى على مستوى جنوب سيناء بالإضافة إلى مشروع سفير عن المحافظة حيث حصل الفائزون على جائزة مالية ودرع.