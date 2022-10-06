بعثة الأهلى تصل تونس لمواجهة اتحاد المنستيري بدورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 08:28 مساءً - وصلت بعثة فريق الأهلي إلى تونس منذ قليل استعدادا لخوض مباراة الاتحاد المنستيري المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى تونس: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق ، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر ، حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين تحدث خلالها حول مباراة الاتحاد المنستيري التونسي المقبلة، وقام بشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، كما شدد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مران الفريق اليوم.

وقام مارسيل كولر، بتقسيم اللاعبين لمجموعات أدت تدريبات بدنية في «الجيم» وعلى ملعب التتش قبل خوض التدريبات الفنية بالكرة. وأدى اللاعبون تقسيمة قوية بين ثلاث فرق حرص خلالها المدير الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية المحددة لكل لاعب داخل المران.

واختتم مارسيل كولر فقرات مران الأهلي بفقرة للتدريب على الكرات العرضية شارك فيه لاعبو خطي الدفاع والهجوم، وفقرة تدريبية أخرى على ركلات الترجيح.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء مرانًا شاقًا تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، استغرق نحو ٦٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي.‏