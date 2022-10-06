محافظ أسوان يوجه بمراجعة الحالة الإنشائية لـ 1506 مدارس بأنحاء المحافظة

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وأحمد شعبان، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى التربية والتعليم والأبنية التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المدارس التى تم إنشاؤها أو تطويرها أو إجراء الصيانة الشاملة لها.
وشدد المحافظ على ضرورة قيام مديرى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بالمرور الميدانى الدورى للإطمئنان على السلامة الإنشائية من أجل ضمان حياة وسلامة الطلاب والعاملين بالحقل التعليمى، حيث جارى إنشاء 59 مدرسة بقرى المرحلة الأولى مبادرة " حياة كريمة " بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وتم تسليم 36 مدرسة منهم، فيما جارى العمل فى 23 مدرسة أخرى، فيما تم إنشاء 3 مدارس دعما من منظمة الإيفاد الدولية بإجمالى 31 فصلا دراسيا بمركزى إدفو ونصر النوبة.
وأشار عطية إلى أن ذلك يتوازى مع إستكمال أعمال الصيانة الشاملة داخل 96 مدرسة بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، حيث تم تسليم 59 مدرسة منهم، فيما جارى العمل فى 37 مدرسة أخرى، لافتا إلى أن ذلك يتكامل مع طرح مشروعات لتنفيذ 23 مشروعا جديدا لإنشاء مدارس داخل قرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان ودراو.
وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان على أهمية الخدمات المقدمة من بنك المعرفة ومدى تأثيرها الناجح على تصنيف الجامعة.
ووجه رئيس الجامعة - فى بيان اليوم، إلى بحث آليات التعاون مع وفد بنك المعرفة المصرى الذى يزور الجامعة حاليا والعمل على تكليف فريق التصنيف الدولى بالجامعة على إطلاق منصة converis فى أسرع وقت وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من امكانياتها لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالجامعة.
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