عاهل البحرين يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - بعث عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى - في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) - عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار .

وأشاد العاهل البحريني بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لهذه العلاقات، المزيد من النماء والتطور.