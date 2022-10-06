أخبار مصرية

عاهل البحرين يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - بعث عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. 

 

 

 

وأعرب الملك حمد بن عيسى - في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) - عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار . 

 

 

وأشاد العاهل البحريني بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لهذه العلاقات، المزيد من النماء والتطور.

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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