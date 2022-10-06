الخارجية المصرية تدين العمل الإجرامى فى تايلاند

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 07:28 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس، الهجوم الإجرامى الذى شهدته مقاطعة "نا كلانج" بمملكة تايلاند الصديقة، وأسفر عن مقتل العشرات من الضحايا الأبرياء بينهم العديد من الأطفال، فضلًا عن عدد من الجرحى والمصابين.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لمملكة تايلاند الصديقة وأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

كما أكدت مصر على وقوفها إلى جوار حكومة وشعب مملكة تايلاند الصديقة في هذا الظرف الأليم.