أخبار مصرية

عاهل البحرين يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 07:28 مساءً - بعث عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعرب الملك حمد بن عيسى - في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) - عن أطيب تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار .


وأشاد العاهل البحريني بعمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لهذه العلاقات، المزيد من النماء والتطور.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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