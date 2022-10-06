مصر تدين العمل الإجرامى فى تايلاند

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، الهجوم الإجرامى الذى شهدته مقاطعة "نا كلانج" بمملكة تايلاند الصديقة، وأسفر عن مقتل العشرات من الضحايا الأبرياء بينهم العديد من الأطفال، فضلا عن عدد من الجرحى والمصابين.





وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لمملكة تايلاند الصديقة وأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين. كما أكدت مصر على وقوفها إلى جوار حكومة وشعب مملكة تايلاند الصديقة فى هذا الظرف الأليم.

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