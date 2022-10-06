«التضامن»: التمويل الوارد للجمعيات الأهلية بشمال سيناء يبلغ نحو 89 مليون جنيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يوجد ما يقرب من 450 جمعية ومؤسسة أهلية مسجلة بمحافظة شمال سيناء، موضحة ان إجمالي التمويل الوارد إلى شمال سيناء يبلغ 89,497,000 جنيه، ويتنوع التمويل ما بين المحلي والأجنبي.

وأشارت إلى أنه تم حفر 3 آبار زراعية عميقة وخطة خدمة البئر الواحد 25 فدان بإجمالي 75 فدان للثلاثة آبار وفي انتظار توصيل التيار الكهربي لهذه المناطق وللآبار بصفة خاصة، وجاري تركيب 18 بئر شرب و20 بئر زراعة، كما جاري حصر 50 بئر يحتاجوا إلى صيانة لبدء تشغيلهم مرة أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ قوافل للدعم الغذائي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية (98,500 كرتونة مواد غذائية - 15,300 طن لحوم مجمدة، 250,000 عبوة دقية، ألبان أطفال، 4000 بطاطين ومفروشات وملابس).

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ ملتقيات التوعية المجتمعية الشاملة، بالشراكة مع 650 متطوع من الشباب، وتم تنفيذ إجمالي 481 ندوة في مجال الحماية من تطرف الفكر ومن كافة أشكال العنف مثل زواج القاصرات وختان الإناث، ووصل إجمالي المستفيدين إلى 11,803 فرد، والأسر استخدام آبارهم للغير، وجاري حصر الآبار التابعة للدولة التي تحتاج إلى صيانة، كما تم بناء مدرسة إعدادي (مدرسة صناع الحياة الاعدادية المشتركة) بقرية عمر بن الخطاب.

جاء ذلك خلال استعراض نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتنمية محافظة شمال سيناء.