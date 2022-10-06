وزير الزراعة: استمرار عمل القطاعات الخدمية خلال فترة الإجازة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن جميع الإدارات الخدمية تعمل على مدار الساعة خلال أيام إجازة انتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف (الخميس والجمعة والسبت).

وقال الوزير - في بيان اليوم الخميس- إنه كلف قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، باتخاذ الإجراءات لمنع التعديات على الأراضي والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الإزالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد، كما كلف مديريات الزراعة بمتابعة جني القطن وحصاد الأرز.

وأشار القصير إلى استمرار العمل في معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس لفحص السلع والأغذية للسوق المحلية والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استعداد الحدائق العامة التابعة للوزارة (الحيوان والأرومان والأسماك) لاستقبال المواطنين خلال الإجازة وتوفير سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه.

ووجه وزير الزراعة، التهنئة لجميع العاملين في وزارة الزراعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وانتصار أكتوبر العظيم.