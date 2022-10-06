جامعة الملك سلمان توقع بروتوكولى تعاون مع الرعاية الصحية والعربية للسياحة

جدة - نرمين السيد - وُقع بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة العامة للرعاية الصحية؛ بهدف تبادل الخبرات وعقد الندوات والمؤتمرات لطلاب الجامعة وأطباء هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، وتعزيز الترابط بين الجامعة والمجتمع المُحيط، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لطلاب كليتى (الطب البشرى والتمريض) بممارسة التدريب الفعلى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، فضلًا عن قيام الجامعة بتدريب أطباء الهيئة وإتاحة برامج للدراسات العليا فى المستقبل.

ويأتى توقيع بروتوكول التعاون - وفقا لبيان صحفى - فى إطار حرص الجامعة والهيئة العامة للرعاية الصحية على الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال تأهيل الطلاب عن طريق التدريب والتعليم المستمر.

وتعُد الهيئة إحدى الهيئات الثلاث التى يتكون منها نظام التأمين الصحى الشامل لجمهورية مصر العربية، كما يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتكامل بين المستشفيات التابعة للهيئة وكليات القطاعات الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وقع بروتوكول التعاون، أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، وأشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية والمُنظمة العربية للسياحة؛ بهدف تعزيز ودعم التعاون المُشترك فى مجالات التدريب وبناء القدرات، ولتحقيق التوازن بين المعارف والمهارات لطلاب الجامعة فى مجال السياحة والضيافة، ولدعم التعاون العلمى والفنى والتقنى وتنمية وتدريب الكوادر البشـرية فى مجال السياحة.

وقع البروتوكول عن منظمة السياحة العربية، الدكتور بندر آل فهيد رئيس المنظمة، ووقع عن جامعة الملك سلمان الدولية الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة.

يذكر أن المنظمة العربية للسياحة تعُد إحدى مُنظمات العمل العربى المُشترك، وتعمل فى إطار مجلس وزراء السياحة العرب بجامعة الدول العربية، وتتخذ من مدينة جدة مقرًا لها، وقدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل أنواع الدعم والتسهيلات للمُنظمة.

وتقوم المنظمة بترجمة قرارات المجلس الوزارى العربى للسياحة إلى سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة فى الدول العربية، كما تعمل المنظمة جنبًا إلى جنب مع الوزارات والهيئات السياحية العربية وفق منهج علمى مدروس يُسـاهم فى تنمية الإنسـان العربى ويحقق أهداف وتطلعات وآمال القيادات العربية فى النمو بقطاع السياحة.

وناقش الاجتماع الدورى لمجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية عددًا من الموضوعات، ومنها استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسى الجديد 2022/2023، والخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب وكذلك مراجعة القوائم المالية الخاصة بالعام الجامعى الماضى، والبرامج التدريبية التى تنفذها الجامعة لطلابها فى كافة التخصصات والبرامج العلمية، إضافة إلى فرص التدريب الميدانى بالمؤسسات الصناعية والزراعية المختلفة.

كما ناقش المجلس عددًا من المُقترحات الخاصة بتطوير العمل الأكاديمى بالجامعة خلال الفترة القادمة.