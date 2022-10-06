إكسترا نيوز ترصد تفاصيل اليوم الثانى لسفينة النيل للشباب العربى بأسوان

جدة - نرمين السيد - وكشف كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز" من أسوان، تفاصيل إطلاق سفينة النيل للشباب العربى، مشيرا إلى أنها تتبادل الخبرات فى القضايا العربية المشتركة على ضفاف النيل.

وأشار إلى أن اليوم الثانى من فعاليات سفينة الشباب العربى، يشهد زيارة مهمة لأحد المعالم الأثرية والتاريخية، والتى تعد مقصدًا سياحيًا فى مدينة أسوان، وهى القرية النوبية حتى يكون هناك تبادل للخبرات وتعارف على الثقافات المختلفة والخاصة بأهل القرية.

ويشارك فى هذه الرحلة ما يقارب من 120 شاباً وفتاة يمثلون 12 جنسية عربية، وهذا جزء أصيل من سفينة الشباب العربى بجانب الشق الخاص بالورش الأكاديمية المتعلقة بالتغيرات المناخية.