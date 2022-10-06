محافظ الجيزة يتابع تنفيذ عدد من المشروعات القومية (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات القومية والمحاور العملاقة الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، والتى شملت توسعات الطريق الأبيض، ومحور 26 يوليو الجديد، وذلك بدءًا من منطقة كفر غطاطى بحى الهرم، وبطول مسار تلك المحاور بمركز ومدينة كرداسة وحى العجوزة.





وأكد محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لمشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية لما لها من أهمية كبيرة فى تفتيت الكثافات المرورية، وتحسين شبكه الطرق بالمحافظة، وشدد على انتظام العمل بتلك المحاور العملاقة بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه راشد بمراعاة حرم الطريق، واستكمال جهود إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار الطريق، والتعاون مع الشركات المنفذة لإزالة أى معوقات تواجه الأعمال، لضمان انتظام العمل بالمشروع وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

كما وجه المحافظ رئيس مركز كرداسة بالتشديد على الشركات العاملة برفع المخلفات أولا بأول، ونقلها إلى المقالب العمومية لعدم إعاقه مسار العمل مع الالتزام بالمساحات التى تم تحديدها للمشروع، كما حرص المحافظ على متابعة نسب تنفيذ تبطين وإعادة تأهيل ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة فى إطار المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والمصارف، مشددًا على مدير مديرية الرى بالمحافظة باستكمال تنفيذ المشروع حتى تتكامل أعمال التطوير وبما يحقق النفع العام للمواطنين.





وطالب باستكمال خطة رفع كفاءة كبارى المشاة الكائنة على ترعة المنصورية بالقطاعات الجارى تطويرها ومراعاة الشكل الجمالى لها، بالإضافة إلى الأسوار المحيطة بالترعة مع التشديد على سرعة رفع نواتج تطهير الترع بشكل فورى لضمان عدم تراكم المخلفات.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وياسر سامى رئيس حى العجوزة.