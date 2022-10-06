التضامن تنظم ملتقى تدريبى لبناء قدرات المتطوعين بقمة المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار استعدادات وزارة التضامن للمشاركة فى الدورة الـ 27 لقمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتى تستضيف فعالياتها مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وصرحت وزيرة التضامن، بأن الوزارة تعمل على تواجد قوى وفعال للمجتمع المدنى والمتطوعين فى قمة المناخ COP27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلى المصرى العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش للفئات الأولى بالرعاية فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل على 3 محاور بشأن قمة المناخ، يتمثل المحور الأول فى متابعة إجراءات الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة بمكان انعقاد القمة، والثانى يتعلق بيوم المجتمع المدنى، أما المحور الثالث فيتعلق بملف المتطوعين و تفعيل 1000 متطوع للمشاركة بالقمة فى مختلف النواحى اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالقمة.



ويأتى الملتقى التدريبى المكثف فى نسخته الأولى والذى استضافته جمعية الهلال الأحمر المصرى وبالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، لتدريب 150 من قادة المتطوعين ممن تم اختيارهم وفق عدد من المعايير للمشاركة بقمة المناخ COP27، وقام على تدريب قادة المتطوعين العديد من خبراء العمل التطوعى والمتخصصين فى تنظيم هذه الفعاليات الدولية الكبرى، بالإضافة إلى قيادات وزارة التضامن الاجتماعى وخبراء ومتطوعين من الأمم المتحدة للتطوع وبرنامج الأمم المتحدة للتطوع بهدف الخروج بصورة مشرفة تليق بالحدث الضخم.



ومن المتوقع، أن يشهد النصف الأول من شهر أكتوبر 2022 تنظيم وزارة التضامن الاجتماعى لملتقى تدريبى هو الأكبر من نوعه على الإطلاق للمتطوعين بقمة المناخ والبالغ عددهم 1000 متطوع، وذلك بغرض تدريب المتطوعين على كافة الأدوار التى سيقومون بالقيام بها خلال فترة إنعقاد المؤتمر بشرم الشيخ.

يذكر أن المتطوعين الذين وصلوا للمراحل النهائية قد مروا بمستويات مختلفة من الاختبارات وقياس القدرات على مدار الأشهر الماضية، حيث تم الإعلان عن فرص التطوع من خلال الإنترنت والبريد الإلكترونى فى شهرى مايو ويونيو من العام الجارى من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتطوعين المؤهلين للانضمام لفريق التنظيم الخاص بالقمة مع مراعاة التنوع فى المتطوعين والتوازن فى النوع الاجتماعى والتوزيع الجغرافى.

كما تمت الشراكة مع الجامعات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية وإرسال الإعلان من خلال قواعد بيانات المتطوعين لدى الوزارة من أجل الوصول إلى الفئات المستهدفة، وحرصًا من الوزارة على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فقد تم التعاون مع الجمعيات النشطة فى خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة والمجلس القومى لحقوق الانسان للإعلان عن فرص التطوع للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تلقت وزارة التضامن الاجتماعى مايزيد على 9900 طلبا للتطوع بالقمة من متطوعين من مختلف بلدان العالم.

ومن المتوقع، أن يشمل الاختيار النهائى للمتطوعين الذين سيشاركون بالقمة تحت قيادة وبإشراف من وزارة التضامن الاجتماعى، تنوعًا كبيرًا من حيث التوزيع الجغرافى داخل جمهورية مصر العربية وأيضًا عددًا من المتطوعين من القارة الإفريقية ومن ضيوف مصر من الشباب.