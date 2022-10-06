ماراثون رياضى احتفالا بانتصارات أكتوبر بالأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، ماراثون مشى بمشاركة محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.





ويأتى الماراثون الرياضى فى إطار احتفالات محافظة الأقصر بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة. شارك فى الماراثون 1000 شاب من شباب الهيئات الشبابية والرياضية بالأقصر، انطلاقا من أمام معبد الأقصر مرورا بديوان عام المحافظة والممشى السياحى وصولا إلى قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر. وتضمن الماراثون فعاليات رياضية من اسكيت وعروض رياضية متنوعة، وذلك بحضور صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة. كما شارك فى الماراثون أعضاء الجوالة من مراكز شباب المحافظة المسيرة حاملين الأعلام، وأعضاء فريق شباب يدير شباب YLY، وأعضاء مراكز الشباب حاملين علم مصر بطول المسيرة، وذلك بمشاركة مديرى الإدارات الفرعية، تحت إشراف مدير ادارة الرياضة بالمديرية صلاح عز وأعضاء وكالة الرياضة بالمديرية. ومن جانبه تقدم نائب محافظ الأقصر، بخالص التهانى لأهالى محافظة الأقصر وللشعب المصرى، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة مؤكدا أنها ستظل مبعث اعتزاز وفخر لكل المصريين.

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