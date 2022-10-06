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الاثنين.. تسكين طلاب جامعة الأزهر بالمدن الجامعية للحاصلين على تقدير عام جيد

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 04:28 مساءً - قررت جامعة الأزهر قبول جميع الطلاب الحاصلين على تقدير عام (جيد) جميع الفرق ومختلف الكليات والمتقدمين (سكن عادي) على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة بالمرحلة الأولى: (فرق نهائية/ سنوات النقل) جميع الكليات، ولم تظهر أسماؤهم من خلال رابط موقع الاستعلام بالقبول بالمدن الجامعية، وينطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدن الجامعية وفي حدود الأماكن المتاحة

وذلك يوم الاثنين الموافق 10/10/ 2022م، ويمكن الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية؛ لمعرفة نتيجة القبول، وتجهيز أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال اللينك الآتي:
http://www.azu.edu.eg/azharsr/home/cityresult

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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