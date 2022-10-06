قبول 1124 من بين 5200 طالب تقدموا للالتحاق بالجامعة المصرية اليابانية

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة ود. ماساكى سوذوكى النائب الأول لرئيس الجامعة للعلاقات الدولية ود. سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ورئيس مكتب الجايكا بالجامعة.

وأوضح عدلى أنه خلال الأسبوع التعريفى جرى تعريف الطلاب الجدد بطبيعة الجامعة اليابانية وأنها تعد أول جامعة بحثية حكومية مصرية مملوكة بالكامل للدولة، وهى أيضا أول جامعة تحمل اسم اليابان خارج حدودها، وأنشئت بناءا على اتفاقية موقعة بين حكومتى مصر واليابان.

وأشار إلى أن الجامعة تعتمد فى سياستها على الاستفادة من النموذج اليابانى فى التعلم النشط المبنى على التجريب والابتكار والبحث العلمى، كما يوجد بالجامعة معامل فريدة لا مثيل لها بالشرق الأوسط ومجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية فى العالم.

وأوضح أن فلسفة إنشاء الجامعة المصرية اليابانية هى استخدام النظم التعليمية والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التى تقوم على الطرق المعملية فى التعلم والتعليم القائم على المشروعات البحثية كذلك تعظيم دور الالمام باللغات والثقافات اليابانية.

ولفت إلى أن الجامعة تضع أولوية لإعداد خريجين مؤهلين للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا من خلال تقديم برامج اكاديمية تواكب المتغيرات فى احتياجات سوق العمل، وتؤهل لوظائف المستقبل، منوها بحرص الجامعة على دعم ورعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين فى كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والأدبية.

ووجه عدلى، الطلاب بالجد والاجتهاد فى تحصيل العلم والمعرفة لانهم أمل المستقبل.

وبدوره أوضح الدكتور سامح ندا، أنه جرى قبول 1124 طالبا هذا العام بالجامعة، من بين 5200 طالب تقدموا للالتحاق بالجامعة هذا العام الجامعى، موضحا أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تقدم تعليما بمواصفات عالمية، وتدعم الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب.

وتضمنت فعاليات اليوم التعريفى بالجامعة المصرية اليابانية، تعريف الطلاب بأعضاء هيئة التدريس من الجانب المصرى والجانب اليابانى، واستعرض عمداء الكليات البرامج الأكاديمية التى تقدمها الكليات، كما شارك الطلاب بعدد من الأنشطة الترفيهية التى نظمها اتحاد الطلاب.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن مدارس الهندسة بالجامعة، تقدم للطلاب برامج هندسة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، هندسة القوى الكهربائية، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع، هندسة الميكاترونيات، هندسة علوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية والمعلوماتية الحيوية.

كما تقدم كلية الادارة الدولية والانسانيات بالجامعة برنامجى المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وادارة الموارد البشرية، كما تقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 4 برامج هى علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى والمعلوماتية الحيوية، وتقدم الجامعة للطلاب برنامجى هندسة العمارة المستدامة وبرنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دى للصيدلة» وبرامج بكالوريوس «الفن والتصميم»، وتشمل برنامج تصميم المنتجات الصناعية، برنامج التصميم الداخلى، برنامج تصميم الميديا الرقمية، وبرنامج الفنون فى الصناعات الإبداعية.