فى ساعة النصر.. أجراس الكنائس تدق احتفالا بـ«6 أكتوبر»

جدة - نرمين السيد - قال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة، إن كنائس الكرازة المرقسية فى القاهرة والإسكندرية ومختلف الإيبارشيات بمصر، دقت أجراسها اليوم فى الثانية وخمس دقائق بعد منتصف الظهر (توقيت ساعة الصفر لبدء حرب أكتوبر 1973).





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