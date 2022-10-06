صحة سوهاج: فحص 84 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال سبتمبر 2022

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم فحص ما يقرب من 84 ألف مواطن ضمن 5 مبادرات من مبادة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والتى تساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين.





وقال النجار إن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكد أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أشار إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع فى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصرى صحيا واجتماعيا وتعليميا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

حيث أوضح وكيل الوزارة أن الـ5 مبادرات شملت:

أولا: مبادرتى (صحة المرأة) و(صحة الأم والجنين) وتأتى مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية وتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

ومبادرة (صحة الأم والجنين) والتى تقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم المبادرة بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف.

وتم فحص أكثر من 55 ألفا و100 سيده خلال المبادرتى وذلك فى سبتمبر 2022.

ثانيا: مبادرة (السمعيات) والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، وحرصا على صحة الطفل المصرى والتى تم بها فحص ما يقرب من 10 آلاف طفل وذلك خلال شهر سبتمبر لعام 2022 وتهدف المبادرة لتوقيع الكشف المبكر على الأطفال حديثى الولادة وعلاج ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة.

ثالثا: مبادرة (الاعتلال الكلوى) والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية وتم فحص ما يقرب من 19 ألف مواطن خلال شهر سبتمبر 2022 حيث وتقوم المبادرة بالكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى المزمن وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج التى تعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

رابعا: مبادرة (كبار السن، 65 سنة وما فوق)، والتى تم فحص أكثر من 330 مواطن من خلالها وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى وهى(سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا) والتى تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا فى هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى. ويقدم أيضا خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائى بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وأكد النجار ان القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.