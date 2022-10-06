أندريه زكى يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بالمولد النبوى الشريف

جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة المولد النبوى الشريف.





وجاء فى نص برقية التهنئة:

"يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف. وندعو الله فى هذه المناسبة أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالسلام والتقدم والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير". كما بعث رئيس الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والسادة الوزراء والسادة المحافظين.

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