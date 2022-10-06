تعويضات ومساعدات ودعم نقدى.. جهود التضامن الاجتماعى فى تنمية شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للوزارة، أنه على مدار السنوات الماضية، قامت التضامن الاجتماعى بالعديد من البرامج والمبادرات القائمة والمستحدثة لمساعدة أسر محافظة شمال سيناء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم أسر محافظة شمال سيناء، ومع استشعار الأهمية السياسية والاقتصادية لتنمية محافظة شمال سيناء؛ كثفت وزارة التضامن الاجتماعى الجهود المبذولة لتنمية محافظة شمال سيناء.

وكثفت الوزارة العمل مع المجتمع الأهلى، وشكلت لجنة رئيسية بوزارة التضامن الاجتماعى ولجان فرعية "لجنة المسح الاجتماعى - الدعم الغذائي– الدعم الصحي– الدعم النقدى - المشروعات الصغيرة - البنية التحية وسكن كريم"، وتجتمع اللجان بشكل دورى لتحديد وتنفيذ التدخلات المطلوبة بمحافظة شمال سيناء، ورفع تقريرها للجنة الرئيسية.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودمج أسر محافظة شمال سيناء فى النسيج القومى المصرى من خلال دعم أسر محافظة شمال سيناء، ودعمهم بالخدمات الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة، وتقديم الدعم النقدى لهم، ومحو أمية السيدات، وتأهيلهم وتدريبهم على حرف منتجة، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية، وتوفير مشروعات صغيرة للأسر، وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وإتاحة فرص عمل للأسر والشباب فى مشروعات صغيرة تتناسب مع بيئتهم.

ويرصد هذا التقرير أهم وأبرز التدخلات التى قامت بها وزارة التضامن الاجتماعى؛ لدعم أسر محافظة شمال سيناء والتى تتم بشكل شهرى ومتابعة مستمرة.

أولا: الحماية الاجتماعى

-توفير دعم نقدى شهرى منتظم "تكافل وكرامة والضمان" لإجمالى 24,540 مستفيد موزعين كالتالى "12,146 تكافل- 10,177 كرامة- 2,217 ضمان"، بإجمالى مبلغ 135,455.000 جنيه سنوياً، كما تم استخراج بطاقات تموينية لعدد 10,165 أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة.

-صرف مساعدات نقدية لإجمالى 5,540 من الأسر الأولى بالرعاية وللصيادين والسائقين المضارين من عمليات مكافحة الإرهاب ومن النقل لمناطق أخرى بمبلغ وقدره 53,440,000 جنيه سنوياً.

-تم صرف تعويضات دفعة واحدة لإجمالى 2,143 مصاب، و742 من أسر الشهداء للمتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية بإجمالى مبلغ 195,860,000 جنيه، كما تم صرف تعويضات مبانى لعدد 815 أسرة نتيجة أحداث إرهابية بمبلغ وقدره 11,668,000 جنيه.

-تم سداد متأخرات التأمينات الاجتماعية المستحقة عن 670 من الصيادين المضارين من وقف عمليات الصيد وقت مكافحة العمليات الإرهابية.

-تم استخراج بطاقة خدمات متكاملة لعدد 1,580 حالة، كما تم توفير 25 من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة.





ثانيا: التمكين الاقتصادى

-تمويل 1600 مشروع متناهى الصغير، منهم 930 مشروع أغنام فردى، و670 مشروع للصيادين والعمالة غير المنتظمة، وذلك بتمويل من موازنة الدولة، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وصندوق تحيا مصر.

-جار التنسيق لإنشاء وحدة إنتاج ملابس، كما جارى إنشاء معصرة زيتون لإيجاد سلاسل قيمة تهدف إلى تشغيل أكثر من مرحلة فى الزراعة والجمع، والعصر والتعبئة والنقل.



ثالثا: الخدمات التعليمية

-تم إنشاء 7 حضانات جديدة ورفع كفاءة 8 حضانات قائمة.

-استفاد عدد 2500 طالب من برنامج المهارات الحياتية ومن التدريب على الإسعافات الأولية، كما استفاد 235 مدرسة من رفع خدماتها الأساسية ومن استكمال الحزم المدرسية.



رابعا: مبادرات تمت بالشراكة مع المجتمع المدنى

-يوجد عدد 450 جمعية ومؤسسة أهلية مسجلة بمحافظة شمال سيناء.

-يبلغ إجمالى التمويل الوارد إلى شمال سيناء 89,497,000 جنيه، ويتنوع التمويل ما بين المحلى والأجنبى.

-تم حفر 3 آبار زراعية عميقة وخطة خدمة البئر الواحد 25 فدان بإجمالى 75 فدان للثلاثة آبار وفى انتظار توصيل التيار الكهربى لهذه المناطق وللآبار بصفة خاصة. وجارى تركيب 18 بئر شرب و20 بئر زراعة، كما جارى حصر 50 بئر يحتاجوا إلى صيانة لبدء تشغيلهم مرة أخرى.

-تم تنفيذ قوافل للدعم الغذائى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية كما يلى:

- 98,500 كرتونة مواد غذائية.

- 15,300 طن لحوم مجمدة.

- 250,000 عبوة دقيق.

- ألبان أطفال.

- 4000 بطاطين ومفروشات وملابس.





خامسا: الدعم الصحى

-تم توزيع عدد 10,000 كمامة للحماية من فيروس كورونا.

-تم تنفيذ قوافل طبية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وقد تم الكشف على 842 فرد، وتحمل تكلفة علاج 775 منهم، كما تم إجراء 30 عملية جراحية، وتقديم التحاليل الطبية وتطعيمات كورونا لعدد 1325 فرد.



سادسا: التوعية والتدريب



-تنفيذ ملتقيات التوعية المجتمعية الشاملة، بالشراكة مع 650 متطوع من الشباب.

-تنفيذ إجمالى 481 ندوة فى مجال الحماية من تطرف الفكر ومن كافة أشكال العنف مثل زواج القاصرات وختان الإناث، ووصل إجمالى المستفيدين إلى 11,803 فرد.

-تم بناء مدرسة إعدادى (مدرسة صناع الحياة الاعدادية المشتركة) بقرية عمر بن الخطاب بوادى الجدى.