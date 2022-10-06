وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول تنظيم الأسبوع التعريفي بالجامعة المصرية اليابانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - تلقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حول استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، وتنظيم الجامعة أسبوع تعريفي للطلاب الجُدد للتعريف بالنموذج الياباني للتعليم والبرامج الاكاديمية التى تقدمها كليات الجامعة والأنشطة الطلابية والإجابة عن أي استفسارات للطلاب، بحضور رئيس الجامعة ود. ماساكي سوذوكي النائب الأول لرئيس الجامعة للعلاقات الدولية ود. سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ورئيس مكتب الجايكا بالجامعة.

وأوضح د. عمرو عدلى أن خلال الأسبوع التعريفى تم تعريف الطلاب الجُدد بطبيعة الجامعة اليابانية وأنها تعُد أول جامعة بحثية حكومية مصرية مملوكة بالكامل للدولة، وهي أيضًا أول جامعة تحمل اسم اليابان خارج حدودها، وأنشئت بناءًا على اتفاقية موقعة بين حكومتي مصر واليابان، مشيرًا إلى أن الجامعة تعتمد في سياستها على الاستفادة من النموذج الياباني في التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار والبحث العلمي، كما يوجد بالجامعة معامل فريدة لا مثيل لها بالشرق الأوسط ومُجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية في العالم، موضحًا أن فلسفة إنشاء الجامعة المصرية اليابانية هي استخدام النظم التعليمية والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التى تقوم على الطرق المعملية في التعلم والتعليم القائم على المشروعات البحثية كذلك تعظيم دور الالمام باللغات والثقافات

اليابانية.

وأضاف أن الجامعة تضع أولوية لإعداد خريجين مؤهلين للمنافسة فى سوق العمل محليًا ودوليًا من خلال تقديم برامج اكاديمية تواكب المُتغيرات فى احتياجات سوق العمل، وتؤهل لوظائف المستقبل، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم ورعاية الطلاب المبدعين والمُبتكرين في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والأدبية.

ووجه الطلاب بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم والمعرفة لانهم أمل المستقبل.

أوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية أنه تم قبول 1124 طالبًا هذا العام بالجامعة، من بين 5200 طالب تقدموا للالتحاق بالجامعة هذا العام الجامعي، موضحًا أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تُقدم تعليمًا بمواصفات عالمية، وتدعم الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب.

وتضمنت فاعليات اليوم التعريفي بالجامعة المصرية اليابانية تعريف الطلاب بأعضاء هيئة التدريس من الجانب المصري والجانب اليابانى، واستعرض عمداء الكليات البرامج الأكاديمية التي تُقدمها الكليات، كما شارك الطلاب بعدد من الأنشطة الترفيهية التي نظمها اتحاد الطلاب.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن مدارس الهندسة بالجامعة، تقدم للطلاب برامج هندسة الالكترونيات وهندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، هندسة القوى الكهربائية، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع، هندسة الميكاترونيات، هندسة علوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية والمعلوماتية الحيوية، كما تقدم كلية الادارة الدولية والانسانيات بالجامعة برنامجي المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وادارة الموارد البشرية، كما تقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 4 برامج هي علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى والمعلوماتية الحيوية، وتقدم الجامعة للطلاب برنامجى هندسة العمارة المستدامة وبرنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دى للصيدلة» وبرامج بكالوريوس «الفن والتصميم»، وتشمل برنامج تصميم المنتجات الصناعية، برنامج التصميم الداخلي، برنامج تصميم الميديا الرقمية، وبرنامج الفنون في الصناعات الإبداعية.