مبادرة ”جسور ” لتدريب أفراد الأمن بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - اختتمت اليوم الدورة التدريبية المكثفة لتعليم لغة الاشارة لأفراد الأمن العاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية، والتي انطلقت من وحدة تكافؤ الفرص بديوان محافظة الإسماعيلية ، وبالتعاون مع قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة قناة السويس، وكلية التربية.

وتأتى أهمية تدريب أفراد ومشرفى الأمن على لغة الإشارة لتيسير التعامل ، وتحسين جودة التواصل ، مع ذوى الهمم من حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمنتفعين بسهولة ويسر.

????خلال المبادرة تم تعليم أفراد ومشرفى الأمن لغة الاشارة

تضمن التدريب " مفهوم لغة الإشارة ونشأتها واتيكيت التعامل مع فئة ذوي الاعاقة السمعية وتعليم المتدربين أهم العبارات والجمل الحوارية التي تنشأ بين أفراد الامن وبين المواطنين ضعاف السمع بلغة الإشارة حول طلب الخدمة الطبية بهدف تحسين التواصل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج المجتمعي.

????فيما اختتمت فاعليات التدريب بتوزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي على المتدربين.

????تم التدريب بتنسيق وإشراف كل من:-

▪️اللواء/ حسن عبد الرسول مدير إدارة الأمن بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

▪️إدارة رضاء المنتفعين بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

????وبحضور:-

▪️أ. كريمة ناصر _ مدير وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان محافظة الإسماعيلية.

▪️د. مؤمن القرقاري _ نائب مدير الفرع ومدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

▪️العميد/ شريف نصر _

مدير منطقو شركة كير سيرفس

للأمن والحراسة بالاسماعيلية

▪️د. أحمد البرعي_ مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية